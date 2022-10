Lausanne : La patinoire de la Pontaise déménage à Beaulieu en 2024

L’infrastructure sera aménagée du côté de la halle 7 du palais de Beaulieu et comprendra un espace de glace ainsi qu’une surface synthétique.

C’est à Beaulieu que la patinoire de la Pontaise devrait être déplacée. Après l’arrivée en 2022 du Tribunal arbitral du sport, la réouverture du théâtre et les nombreuses activités, notamment sportives, proposées du côté des halles nord en attendant leur transformation, la Ville de Lausanne prévoit en effet d’installer une patinoire dans la halle 7 du palais de Beaulieu en 2024. Un projet qui répond aussi au besoin de trouver un nouvel emplacement à la patinoire de la Pontaise, qui devra laisser place au deuxième secteur de l’écoquartier des Plaines-du-Loup et plus précisément à l’école qui est prévue sur la zone pour répondre aux besoins de la planification scolaire.