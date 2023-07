L'UDC lance l'initiative contre une Suisse à 10 millions

Un mécanisme par paliers

Le texte veut instaurer deux mécanismes. Dès que la population en Suisse dépassera les 9,5 millions, le Conseil fédéral devra prendre des mesures immédiates, notamment en matière de regroupement familial ou d’asile. Et si la Suisse dépasse les 10 millions avant 2050 et pendant deux ans de suite, il devra dénoncer les accords internationaux qui favorisent l’entrée en Suisse de personnes qui viennent de l’étranger.

«Nous ne pouvons plus attendre.De plus en plus de Suisses et de Suissesses se sentent étrangers dans leur pays», a dit Thomas Matter. «Presque tous les problèmes dont nous souffrons sont liés à l’immigration excessive et incontrôlée», a enfoncé Michaël Buffat. L’UDC veut utiliser cette initiative populaire comme tremplin pour les élections fédérales d’octobre.