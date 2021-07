La Chaux-de-Fonds (NE) : La patronne du bar voulait faire boire la tasse aux assurances

La gérante d’un bar a été condamnée pour avoir donné de fausses indications à la caisse de chômage et détourné des prestations sociales d’au moins deux serveurs.

La patronne d’un bar chaux-de-fonnier a floué la caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage et les assurances sociales de près de 100’000 fr. Les faits se sont produits entre 2017 et 2019. Pour un des cas élucidés par la justice, la prévenue a envoyé à la caisse de chômage un document qui attribuait à une de ses anciennes serveuses un salaire supérieur à ce que l’intéressée gagnait en réalité, entre mai et octobre 2018. Le but était de faire obtenir à l’ancienne employée «des indemnités pour cause d'insolvabilité auxquelles elle n'aurait pas eu droit, à hauteur d'au moins 1'655 fr», a indiqué la procureure Anne-Gaëlle Maridor dans son ordonnance pénale. La gérante a également «omis» de verser des cotisations pour la serveuse à une caisse de compensation. C'est une masse salariale estimée à 10'184 fr qui n'a pas été annoncée.