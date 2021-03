L’édition 2020 de la Patrouille des Glaciers, prévue du 29 avril au 3 mai, avait dû être annulée à cause du Covid-19.

Le scandale autour des rémunérations de certains membres de l’Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPdG) s’est invité au Conseil national à l’Heure des questions. Le conseiller national Jacques Bourgeois (PLR/FR) s’est inquiété pour l’avenir de cette manifestation très attendue dans les milieux alpins: «Est-ce que le Conseil fédéral va exiger toute la transparence sur cette affaire et quelles mesures va-t-il prendre dans le but de pérenniser la PdG?»