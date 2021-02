Valais : La Patrouille des glaciers retrouve le soutien de l’armée

Début novembre, le Département fédéral de la défense avait suspendu sa collaboration avec l’association qui gère le sponsoring de la célèbre course de ski-alpinisme. Les choses semblent désormais apaisées.

La nouvelle avait claqué comme un coup de tonnerre: en novembre, l’armée suisse indiquait qu’elle suspendait, au moins temporairement, son partenariat avec l’Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPDG). Le porte-parole du Département fédéral de la défense (DDPS) avait évoqué des bisbilles au sein de la structure qui gère notamment tout ce qui touche au sponsoring et à la publicité, en lien célèbre course de ski-alpinisme. «L’association a des problèmes internes et on aimerait qu’elle les règle», avait souligné Renato Kalbermatten.