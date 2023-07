La Patrouille suisse reprend son service de vol normal

Non autorisées pendant un certain temps, les démonstrations aériennes vont donc pouvoir reprendre. La Patrouille suisse a en effet obtenu le feu vert du Display Control Committee – l’organe de contrôle des Forces aériennes. Dans un communiqué de presse, elle annonce d’ores et déjà sa prochaine représentation: le 14 juillet, les jets rouges et blancs seront présents au festival Basel Tattoo.