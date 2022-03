Présidentielle française : «La pauvre Marion est transformée en sorte de bouée de sauvetage»

La nièce de Marine Le Pen a officiellement rallié le candidat à la présidentielle français Eric Zemmour au grand dam de sa tante, qui n’a pas tardé à réagir.

Pour Nicolas Bay, ancien membre dirigeant du RN, qui a rejoint il y a quelques semaines Reconquête!, Marion Maréchal «peut rassurer l’électorat de LR» et «lever des réticences» chez les femmes, moins disposées que les hommes à voter pour l’ancien chroniqueur de CNews. Marion Maréchal doit prendre la parole ainsi que Stéphane Ravier et Guillaume Peltier «pour illustrer l’union des droites».

«Bouée de sauvetage»

Sur le plan politique, Marine Le Pen répète à l’envi que Marion Maréchal avait dit qu’elle soutiendrait le mieux placé entre Eric Zemmour et elle. Or, Marine Le Pen est clairement devant l’ex-chroniqueur de Cnews dans les sondages et donnée au second tour face au président Emmanuel Macron. «La pauvre Marion est transformée en sorte de bouée de sauvetage d’une campagne qui est en train de s’effondrer sur elle-même», a tancé samedi Marine Le Pen avant un meeting à Aigues-Mortes (Gard).