Niveaux de vie élevé

Le niveau de vie général du pays reste parmi les plus élevés d’Europe. Il est estimé à partir du revenu disponible équivalent médian, après correction des différences de niveaux de prix entre les pays. En Suisse, ce revenu était 2,8 fois plus élevé qu’en Grèce, 1,6 fois plus élevé qu’en Italie, 1,3 fois plus élevé qu’en France et 1,2 fois plus élevé qu’en Allemagne et en Autriche. Malgré le niveau élevé des prix en Suisse, le niveau de vie était plus élevé dans notre pays que chez nos voisins et dans la plupart des pays de l’UE.