Été

La pêche, un fruit qui se cuisine sans mal

La saison de ce fruit à la peau douce a démarré. Voici quelques idées pour bien l’apprêter.

■ Rôties Coupées en deux, les pêches se grillent très bien. L’avantage de la cuisson, c’est qu’elle rend la chair encore plus fondante. Mieux: les sucres du fruit vont caraméliser. Il ne reste plus qu’à servir le tout avec une petite glace, vanille pourquoi pas, et un nappage de coulis de framboises pour une interprétation de la pêche melba au gril.

■ Comme un légume Dans un ragoût de volaille épicé, les pêches amènent de la douceur et une note estivale agréable. Un accord plus surprenant est de les cuisiner avec du poisson. Une darne de saumon, par exemple. On apprêtera la pêche sous la forme d’un condiment acidulé: le fruit en brunoise, quelques herbes et aromates et le tout lié par un trait de citron vert et d’huile d’olive. Rafraîchissant et très estival.