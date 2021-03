Arabie saoudite : La peine de la militante Loujain al-Hathloul confirmée en appel

Un tribunal saoudien a confirmé mercredi en appel la condamnation à plus de cinq ans de prison et une interdiction de voyager de cinq ans de la militante féministe Loujain al-Hathloul, libérée sous condition il y a un mois, a indiqué sa famille.

La militante de 31 ans avait été condamnée fin décembre à cinq ans et huit mois de prison en vertu d’une loi «antiterroriste», une peine assortie d’un sursis qui la rendait libérable rapidement car la période passée en détention provisoire a été prise en compte. Elle a été libérée le 11 février mais reste en liberté conditionnelle pour trois ans.

«Le juge a rejeté l’appel et a confirmé la peine à cinq ans et huit mois de prison, dont trois ans en liberté conditionnelle, et cinq ans d’interdiction de voyager pendant lesquels Loujain ne peut quitter l’Arabie saoudite», a précisé sa famille dans un communiqué.