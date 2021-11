Genève : La peine du tueur des Grottes a été alourdie en appel

L’homme qui avait tiré sur une femme en 2017 pour une dispute portant sur 20 fr. a été reconnu coupable d’assassinat. Il a écopé de 13 ans de prison.

En février, le Tribunal criminel avait condamné à 10 ans de prison pour meurtre un homme qui avait tiré en pleine rue sur une femme dans le quartier des Grottes. Les faits, survenus en février 2017, avaient été consécutifs à une dispute portant sur la somme de 20 francs. Fâché, l’individu était brièvement rentré chez lui, puis était ressorti, avait retrouvé la victime et lui avait tiré dessus à quatre reprises, deux balles l’atteignant et lui ôtant la vie. Le 1er octobre, la Chambre pénale d’appel et de révision, saisie notamment par le Ministère public, a alourdi la peine de ce quadragénaire alcoolique et dépressif. Il a été reconnu coupable d’assassinat et condamné à 13 ans de prison, alors que le Parquet réclamait, comme en première instance, une peine de 18 ans.