Décision – La pension alimentaire pourrait devenir plus chère pour les divorcés

Christine Arndt, juge fédérale à temps partiel et avocate spécialisée dans le droit de la famille à Zurich, a expliqué dans le Tages-Anzeiger de ce lundi que jusqu’à présent, les impôts avaient été peu pris en compte dans les divorces et les questions de pension alimentaire. Une situation qui est sur le point de changer suite à un arrêt du Tribunal fédéral.

Couples mariés et non mariés concernés

Pour remédier à cette situation, l’instance judiciaire a décidé le 25 juin 2021 que la part fiscale devait être calculée et ajoutée à la pension alimentaire effective de l’enfant. Cette nouvelle jurisprudence touchera les couples mariés et non mariés qui se séparent. Si les non mariés ne sont concernés que par l’imposition des contributions d’entretien pour les enfants, une «pension alimentaire post-conjugale» pour l’ex-partenaire est souvent versée entre ex-époux. Ces contributions supplémentaires peuvent se révéler considérables sur le calcul des impôts.