Etude – La pénurie de main-d’oeuvre menace de nouveau en Suisse

+27%. C’est l’augmentation de l’indice de la pénurie de main-d’œuvre en Suisse par rapport au semestre d’été 2020. Incroyable? Pas vraiment, si on considère que le taux de chômage est à nouveau très faible (2,5%) et que l’offre d’emploi prend de l’amplitude, comme on le comprend à la lecture du communiqué conjoint, paru ce jeudi, du Groupe Adecco Suisse et du Moniteur du marché de l’emploi suisse de l’Université de Zurich.