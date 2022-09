Morges (VD): La pénurie de matériaux de construction touche même les écoliers

1 / 5 Vue aérienne du chantier et de l’école provisoire de Chanel. 20min/Vanessa Lam Les containers ont été aménagés sur trois étages. 20min/Vanessa Lam La salle de gym est, elle aussi, provisoire. 20min/Vanessa Lam

Le discours est très différent entre, d’un côté, certains parents qui se disent «exaspérés par tant d’incompétence» et, de l’autre, la Municipalité et l’Association scolaire intercommunale de Morges et environ (ASIME). À l’origine de cette dissension, le Collège de Chanel. Vétuste et trop petit, le bâtiment doit être refait à neuf. Le chantier – devisé à plus de 20 millions de francs – va durer deux ans et, en attendant, les quelque 300 élèves sont scolarisés dans des infrastructures provisoires.

Reste que des parents estiment que les conditions ne sont pas réunies pour que leurs enfants puissent se former correctement. Ils dénoncent que les Portakabin (modules préfabriqués) soient sales et mal équipés et que la salle de gym ne dispose pas d’eau, de toilettes ni de bancs dans les vestiaires des filles, et encore moins d’équipements pour la pratique de certains sports. Ils se plaignent également de l’absence d’éclairage nocturne à l’extérieur. «Ils avaient tout l’été pour que tout soit OK à la rentrée. Bravo pour l’anticipation et la gestion», ironisent-ils.

Ces reproches sont écartés ou expliqués par les autorités locales. «L’actuelle pénurie dans les matériaux de construction provoque des retards dans la plupart des chantiers et la création de cette école provisoire n’a pas fait exception. Nous sommes plutôt reconnaissants que la rentrée se soit passée dans d’aussi bonnes conditions», considère la syndique, Mélanie Wyss. Et Vincent Hacker, directeur de l’ASIME, de renchérir: «C’est un véritable tour de force d’avoir construit toute cette infrastructure en aussi peu de temps.»

Travaux complémentaires cet automne

Ces retards font qu’une partie des aménagements, en particulier les extérieurs et les vestiaires de la salle de gym, seront terminés dans un second temps. «Des travaux de finalisation sont prévus cet automne, durant les prochaines vacances scolaires. Avec nos partenaires, nous travaillons encore d’arrache-pied pour améliorer l’accueil des élèves», indique la syndique. Quant à l’équipement des classes, cette dernière rappelle qu’il ne peut logiquement pas être le même que dans des salles traditionnelles, bien plus grandes. «Mais il y a tout ce qu’il faut. Notre concept a été approuvé par le Canton et le corps enseignant en est totalement satisfait», ajoute Mélanie Wyss.