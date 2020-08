Suisse

La pénurie de mécaniciens de locomotive empire en raison du Covid-19

La crise du coronavirus ralentit la formation du personnel des locomotives, ont annoncé ce mercredi les CFF. Face au manque d’employés, certains trains supplémentaires ne seront pas proposés aux heures de pointe.

La crise du coronavirus complique encore la situation car la formation prend du retard et doit respecter un vaste plan de protection. Les cours de formation et de perfectionnement n’ont par exemple pas pu avoir lieu pendant un certain temps, expliquent les CFF.

Prestations suspendues

Dans la région de Lausanne/Genève et de Brigue, les trains supplémentaires ne seront pas proposés aux heures de pointe. Il en est de même pour les trains régionaux entre Lausanne et Saint-Maurice, Vallorbe et Le Brassus, Lausanne et Vallorbe. Ces mesures s’appliquent jusqu’au changement d’horaire en décembre 2020.