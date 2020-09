Suisse : La pénurie de médecins de famille? Ce sera mieux en 2040

Même si le nombre de diplômés en médecine progresse, l’effectif des médecins de famille en Suisse devrait diminuer encore de 16% d’ici 2030.

«Environ 56% des médecins de famille exerçant aujourd’hui cesseront leur activité pour des raisons liées à l’âge dans les dix prochaines années», soulignent toutefois les chercheurs mandatés par mfe. Aujourd’hui, 15% des généralistes et 5% des pédiatres en activité ont plus de 65 ans.

Diminution de 16% d’ici 2030

L’association mfe apporte son soutien à la motion – déposée en mai et pas encore traitée – «Il faut former plus de médecins en Suisse!» de la conseillère aux États et médecin de famille Marina Carobbio (TI/PS). Selon mfe, il faut «aussi et surtout davantage de médecins de famille et de l’enfance" pour maintenir des soins de bases de qualité.