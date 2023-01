La pénurie de médicaments continue à sévir à Genève

Genève : La pénurie de médicaments continue à sévir

La pénurie de certains médicaments, déjà observée en Suisse cet été, et toujours vivace cet automne, se poursuit. Dans le canton du bout du lac, certaines pharmacies affrontent toujours des ruptures de stock, notamment d’analgésiques et d’anti-inflammatoires, a constaté la «Tribune de Genève». Le responsable de la pharmacie des HUG, Pascal Bonnabry, a confié au quotidien genevois qu’en Suisse, près de 10% des médicaments se trouvaient en rupture d’approvisionnement. L’homme indique qu’il est ardu de savoir quels remèdes manquent exactement à Genève, mais explique que la pénurie d’analgésiques n’est que «la pointe de l’iceberg». Il confie ainsi au média cantonal que d’autres pénuries moins visibles sont «plus préoccupantes», comme celles d’antibiotiques et de médicaments pour le cœur et contre les cancers.