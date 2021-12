Suisse : La pénurie de paraffine fait augmenter le prix des bougies

La paraffine, composante essentielle de la fabrication des bougies, se fait de plus en plus rare et devient plus chère. Conséquences: une hausse des coûts et une crainte de baisse de production.

Image d’illustration. AFP

La paraffine – produit provenant des résidus solides du pétrole – est un composant nécessaire à la fabrication des bougies. Elle est aujourd’hui de plus en plus rare et devient donc de plus en plus chère. Pendant la pandémie, les raffineries ont fortement réduit leur travail. Conséquence: la paraffine disponible sur le marché mondial fait désormais l’objet d’une concurrence acharnée. Ceci fait grimper son prix, comme l’explique «Fm1Today».

Les fabricants de bougies de Suisse centrale ressentent cette pénurie, à l’image de Daniel Kretz, propriétaire d’un magasin à Root (LU). «Actuellement, l’approvisionnement en paraffine est une catastrophe et le chaos règne partout. Depuis février, les prix de la paraffine ont en effet augmenté d’environ 92%», explique-t-il. Ce dernier a dû refuser des ventes et faire payer plus cher que d’habitude ses bougies.

Et il en est sûr, les prix augmenteront encore en 2022. «Si une bougie est aujourd’hui disponible aux alentours de 5 francs, je pense qu’elle coûtera entre 6,50 et 7 francs l’année prochaine. Cela correspond à une hausse du prix de 30 à 40%», précise-t-il. Si la plupart des fabricants de bougies – des plus grands groupes aux petites entreprises – disent réussir à s’en sortir pour le moment, ils suivent tous avec attention l’évolution de la situation.