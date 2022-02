Chauffage : La pénurie de pellets tend toute la Suisse romande

De plus en plus de ménages se retrouvent à cours de granulés de chauffage. La situation devient critique pour certains.

Cette méthode de chauffage plus durable que le mazout est de plus en plus demandée.

Alors que l’hiver se poursuit, le carburant de chauffage vient à manquer pour de plus en plus de ménages. Les pellets, particulièrement ceux vendus en sac à l’intention des privés, se font en effet rares, et les fournisseurs qui ne sont pas en rupture sont pris d’assaut, rapporte «24 heures». Le constat est vaudois, mais aussi fribourgeois (voir «La Liberté») ou encore valaisan (voir «Le Nouvelliste») et neuchâtelois ou encore jurassien (voir RTN).