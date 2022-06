Education: La pénurie d’enseignants s’aggrave en Suisse alémanique

Éducation : La pénurie d’enseignants s’aggrave en Suisse alémanique

Dans certains cantons, la situation devient inquiétante, selon les professionnels de la branche. En Suisse romande, on parle de pénurie «latente», mais moins marquée qu’outre-Sarine.

Certains cantons alémaniques recherchent désespérément des enseignants formés. Le «Tages-Anzeiger» fait un état des lieux dans son édition de lundi. Quelques chiffres sont mis en avant: à la fin du mois de mai, plus de 600 places étaient encore à pourvoir dans le canton de Zurich, plus de 400 dans le canton de Berne, cela en prévision de la rentrée d’août. Le journal alémanique parle aussi de ce directeur d’une école bernoise qui n’arrive pas à mettre la main sur un enseignant formé. À tel point que ce sont les élèves qui ont écrit eux-mêmes une annonce d’emploi pour tenter de séduire les candidats, en vain.

La situation est tendue dans presque tous les cantons, selon le président de l’Association suisse des directeurs d’école, Thomas Minder. Il cite notamment comme raisons l’augmentation du nombre d’élèves, mais aussi le départ à la retraite de la génération des baby-boomers. Résultat des courses: des enseignants retraités sont rappelés et des étudiants recrutés. Le Canton de Zurich a autorisé l’embauche de personnel sans formation cette année. Une association suisse d’enseignants s’en inquiète et craint que la profession, par manque de personnes assez compétentes, soit ainsi dévalorisée et moins reconnue.