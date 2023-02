Le fils de Taylor Hawkins remporte un prestigieux prix de batterie

Drumeo Awards : La performance du fils de Taylor Hawkins primée

Shane est l’un des trois enfants qu’ont eus Taylor et Alison Hawkins.

L’Américain Shane Hawkins, 16 ans, a remporté le prix de «Meilleure prestation de l’année» aux Drumeo Awards, prestigieux prix de batterie. Il a été récompensé pour sa performance lors du concert hommage à son père, Taylor Hawkins, organisé six mois après le décès du batteur à l’âge de 50 ans, à Wembley en septembre 2022.

Dans le stade de Londres, le jeune musicien avait rejoint les Foo Fighters sur scène et pris les baguettes pour jouer «My Hero» avec le groupe, dans lequel son papa a joué de 1997 à 2022. «Shane a touché des millions de personnes et a montré à quel point l’amour, l’énergie et l’esprit peuvent sortir d’une batterie», ont expliqué les organisateurs de la cérémonie.