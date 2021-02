États-Unis : La performance d’un avocat de Trump suscite des moqueries

Au soir du premier jour du procès de Donald Trump, mardi, démocrates et républicains se sont entendus sur un seul point: la performance de son avocat Bruce Castor n’était pas au niveau.

«Il parlait pour ne rien dire», a déclaré à l’AFP le sénateur républicain John Cornyn. «J’ai entendu beaucoup d’avocats plaider et ce n’était pas l’un des meilleurs», a-t-il encore assené. Sa consœur, la sénatrice Lisa Murkowski s’est, elle, dite «atterrée»: «Je ne vois pas où il voulait en venir».

Bruce Castor, 59 ans, fut longtemps procureur d’un comté de Pennsylvanie, et a rejoint in extremis la défense de l’ancien président après la démission de cinq avocats. Mardi, il s’est exprimé en premier pour défendre Donald Trump, mais a multiplié les digressions sur les sénateurs «des gens extraordinaires» qui «suscitent la fierté» de leurs électeurs et les métaphores sibyllines «les vannes ouvertes», «le pendule politique»…)