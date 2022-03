Énergie : La périlleuse diplomatie du pétrole de Joe Biden

Le président américain a lancé une diplomatie risquée du pétrole pour compenser la perte du brut russe, au risque d’être accusé de se tourner vers des «dictateurs» et de saper sa «bataille» pour la démocratie.

En pleine guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, la mission à Caracas se voulait discrète. Et pour cause: des émissaires du gouvernement américain se sont rendus auprès du président vénézuélien Nicolas Maduro, ennemi juré des États-Unis qui en contestent la légitimité. Mais l’information a filtré, et le gouvernement Biden est sommé de s’expliquer.

Il a certes pu se targuer d’un succès, Caracas ayant libéré mardi deux des huit Américains détenus au Venezuela. La diplomatie américaine a toutefois dû reconnaître que son déplacement avait un autre motif. Avec la hausse des cours du brut provoquée par la guerre en Ukraine et la décision américaine de stopper toute importation de pétrole et gaz russes, il y a urgence à trouver d’autres sources d’approvisionnement.

Augmenter l'offre de pétrole

«Nous faisons le tour du monde» pour «tenter d’augmenter le volume de pétrole sur le marché» et stabiliser les prix, a dit mardi la numéro trois du département d’Etat américain, Victoria Nuland. Il n’y qu’une «poignée de pays au monde» qui produisent le «fioul lourd» que l’économie américaine importait de Russie, et «nous devons regarder partout où nous pouvons», a-t-elle lâché, sans exclure que Washington puisse acheter du brut vénézuélien.

Venezuela sous embargo

Sacré retournement, quand on sait qu’un embargo pétrolier américain frappe depuis 2019 ce pays d’Amérique latine, qui reste un proche allié du président russe Vladimir Poutine. Mais dans l’immédiat, rien ne dit que cette visite change la donne. L’embargo reste en place et a «structurellement endommagé» l’industrie pétrolière vénézuélienne, relève l’ex-diplomate américain Aaron David Miller.

«Tirelire» de Maduro

L'«équilibre» selon Biden

Joe Biden cherche «un équilibre entre les intérêts nationaux et ses intérêts politiques plus étroits», ajoute l’expert du cercle de réflexion Carnegie Endowment for International Peace. Et c’est «difficile», car il faut préserver «les valeurs américaines» tout en limitant l’envolée de l’inflation qui risque de «coûter cher au président» aux législatives de mi-mandat en novembre.