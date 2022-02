Meurtre de Maëlys : Perpétuité demandée: «Vous avez semé le désespoir»

Jeudi, c’était au tour des plaidoiries de la défense et de l’accusation dans le cadre du procès de Nordahl Lelandais. Le procureur a exigé la perpétuité pour la mort de Maëlys, 8 ans, tuée lors d’un mariage en France, en 2017.

Nordahl Lelandais «mérite clairement» 30 ans de prison et non la perpétuité requise par l’avocat général, a affirmé sa défense jeudi, alors que s’achève le procès de l’ancien militaire pour le meurtre de la petite Maëlys. «30 ans de prison, enfermé, c’est ce qu’il mérite clairement et il le sait», a lancé aux jurés son avocat Me Alain Jakubowicz dans sa plaidoirie, en rappelant que d’autres tueurs d’enfants avaient été condamnés à des peines de cet ordre, voire plus clémentes dans le passé.