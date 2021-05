Zurich - La perpétuité pour celui qui avait ébouillanté et noyé sa femme

Dans un procès pour meurtre, il est rare que les requêtes de l’accusation et de la défense soient aussi éloignées. Dans le cas qui a été traité fin janvier à Meilen, le procureur avait requis la prison à vie pour tentative de meurtre et meurtre. Le défenseur avait plaidé l’acquittement et le versement de 3,7 millions de francs pour plus de 4 ans de détention en préventive.