Russie: Prison à vie pour avoir tué sept élèves et deux profs

Un tribunal russe a condamné, jeudi, à la réclusion à perpétuité un jeune homme qui avait tué sept élèves et deux enseignants lors d’une fusillade, en 2021, dans une école de la région du Tatarstan. Le Comité d’enquête russe, chargé des principales investigations criminelles, a indiqué qu’Ilnaz Galiaviev avait reçu cette peine après avoir été reconnu, notamment, coupable de meurtres et de détention illégale d’explosifs. «Il a reconnu sa culpabilité en intégralité et s’est repenti de ses actes», a précisé la cour.