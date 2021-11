Afrique du Sud : La perpétuité pour une ex-policière tueuse en série

Elle a été reconnue coupable d’avoir tué sa cousine, sa sœur, son petit ami, sa nièce, son neveu et un proche: une Sud-Africaine a écopé de six fois la prison à vie.

L’accusée a été condamnée six fois à la prison à vie pour six meurtres.

Une policière sud-africaine a été condamnée, vendredi, à six peines de prison à vie pour avoir tué son petit ami et cinq membres de sa famille pour toucher des assurances vie, au terme d’un procès glaçant qui a fasciné l’Afrique du Sud. Rosemary N . , 46 ans, a été reconnue coupable le mois dernier d’avoir tué sa cousine, sa s œ ur, son petit ami, sa nièce, son neveu et un autre proche entre 2012 et 2017 par balles, à coups de matraque ou par étranglement.