Suisse romande - La perspective d’un moratoire sur la 5G s’éloigne

Les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Genève veulent un moratoire sur la pose d’antennes 5G en Suisse. C’est dans cette optique qu’ils ont déposé des initiatives cantonales au parlement fédéral. Ce dernier ne semble pas particulièrement ouvert à cette requête. Dans un communiqué envoyé mardi, les trois cantons romands indiquent qu’après avoir auditionné une délégation à Berne, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats a refusé de donner suite à cette demande. Les élus fédéraux ont néanmoins adopté un postulat sur la question. Le texte «vise à agir en faveur de l’information à la population, à favoriser l’implication des cantons et garantir la prise en compte des résultats des recherches sur les répercussions des ondes millimétriques sur la santé et l’environnement». Pour la délégation, il s’agit là d’un pas dans la bonne direction. Toutefois, prévient-elle, la vigilance ne doit pas être relâchée «pour s’assurer que le principe de précaution est bel et bien respecté».