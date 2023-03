La perspective d’un quadruple homicide effraie moins que celle d’un incendie

Selon la police, un père de 45 ans aurait tué la femme dont il était séparé et leurs trois filles de 5, 9 et 13 ans, avant de se donner la mort.

«De ce qu’on a constaté, savoir que le père aurait tué ses filles et leur mère, avant de se donner la mort, ne rajoute pas d’angoisses supplémentaires chez les enfants. Ils se disent qu’il y a moins de risques que cela leur arrive. Car c’est moins lié au destin qu’à l’intentionnalité de quelqu’un. La perspective de l’incendie amène, en revanche, beaucoup d'anxiété.» C’est ce que rapporte Raphaël Gerber, directeur général adjoint à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée.

En charge de la Direction psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire, Raphaël Gerber explique qu’«une dizaine de psychologues sont intervenus entre jeudi et vendredi. Depuis lundi, une permanence permet aussi aux enseignants de demander conseil aux psychologues, sur la manière de gérer cela en classe». Bien que la parole ne se limite pas aux murs de l’école.

Comment bien en parler?

Pour aborder le sujet avec un enfant de 4 ou 5 ans, Raphaël Gerber conseille aux parents de «répondre à ses questions le plus honnêtement possible» et de «ne pas être trop envahi par l'émotion quand on discute avec lui». L’homme précise qu’«il ne faut pas cacher la vérité, mais choisir les bons mots, et s’assurer que l’enfant a bien compris. À 13 ans, en revanche, on peut en parler spontanément.»