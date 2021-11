Exercice catastrophe en Suisse – La peste porcine endiguée avec succès

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) tire un bilan positif de l ’exercice national de crise de la peste porcine. Le déroulement des opérations et la collaboration entre les différents acteurs impliqués se sont passés comme souhaités.

L’exercice 2021 s’est déroulé du 2 au 4 novembre dans 24 cantons et a réuni près de 300 personnes pour combattre un foyer fictif de peste porcine africaine – maladie hautement contagieuse. «Nous avons pour la première fois mené l’exercice avec une épizootie qui se transmet des animaux sauvages aux animaux de rente. Il s’agit d’une situation dangereuse», précise Kaspar Jörger, responsable de l’exercice et membre du comité de direction de l’OSAV.

Principaux objectifs atteints

L’un des principaux objectifs de l’exercice était de «tester la collaboration des différentes autorités compétentes en matière d’agriculture, de forêt, de chasse et des services vétérinaires des cantons et leur coordination avec les offices fédéraux correspondants», détaille M.Jörger. Et les responsables en tirent un premier bilan positif. Les organisations du secteur de la viande et du bétail ont aussi été mobilisées.