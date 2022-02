Bâle : La petite Alynna est née le 22.02.2022 à 02 h 02

Un bébé a choisi un moment très particulier pour voir le jour. Son anniversaire est une véritable date porte-bonheur qui se lit de gauche à droite et vice versa.

«Avec une telle date de naissance, ma petite fille est une vraie chanceuse», s’exclame Alfredo Ancona. Sa fille, Alynna Amelie est née le 22.02.2022 à 02 h 02 à l’Hôpital universitaire de Bâle. La fillette pèse 3460 grammes et mesure 51 centimètres. La mère et le poupon se portent bien. Ils sont déjà de retour à la maison depuis mardi après-midi.

«L’accouchement était prévu pour le 20 février, explique le père. Mais elle s’est fait attendre.» Le 22 février, dans la nuit, la mère s’est réveillée avec des contractions. Ils se sont immédiatement rendus à l’hôpital, où ils sont arrivés vers 1 h 30. Une demi-heure plus tard, la petite poussait son premier cri. «Je trouve que c’est une superbe coïncidence qu’elle soit arrivée à la minute près», indique l’heureux père. Et le chiffre 2 poursuit le nouveau-né. Elle est venue au monde le deuxième jour de la semaine et c’est le deuxième enfant de la famille!