Procès aux Etats-Unis : La petite amie de George Floyd interrogée sur leur usage de drogues

Courteney Ross, qui a entretenu une relation intime avec George Floyd de 2017 à sa mort, a été assaillie de questions sur leur consommation d’opiacés.

Le quadragénaire noir est décédé le 25 mai à Minneapolis après avoir été maintenu au sol pendant plus de neuf minutes, avec le genou de Derek Chauvin sur le cou. L’agent de 45 ans, inculpé de meurtre dans ce dossier qui a suscité un fort émoi dans le monde entier, plaide non coupable.

«Une tactique facile»

La stratégie d’Eric Nelson a suscité le courroux de la famille Floyd qui a dénoncé «une tactique facile quand les faits sont contre vous». «Des dizaines de milliers d’Américains luttent contre l’auto-médication et une addiction aux opiacés et sont traités avec dignité, respect et soutien, et non avec brutalité», ont écrit leurs avocats dans un communiqué, en se disant confiants dans la capacité des jurés à «passer outre».