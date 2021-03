Indonésie : La petite bête qu’elle tenait dans sa main peut tuer en quelques minutes

Lors d’un voyage à Bali, une jeune femme a attrapé sans le savoir une pieuvre à anneaux bleus, qui s’avère être l’un des animaux les plus dangereux sur cette Terre.

En voyage d’études à Bali, Kaylin Philipps est tombée sur une charmante petite créature aquatique. Sans se poser de questions, l’Américaine a saisi la bête entre ses mains et l’a montrée à la caméra, sans se douter qu’elle risquait de mourir d’une minute à l’autre. «Aller à Bali et tenir sans le savoir l’un des animaux les plus dangereux», a-t-elle écrit sur une vidéo publiée lundi sur TikTok. Ce n’est effectivement qu’au moment où elle s’est renseignée sur internet que la jeune femme s’est rendu compte du risque inconsidéré qu’elle avait pris.