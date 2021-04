Avec le concept Aygo X Prologue, Toyota offre un aperçu de la prochaine génération de sa citadine compacte. Avec son style musclé de crossover, ses lignes sportives et son porte-vélo intégré au pare-chocs arrière, le concept se présente comme une citadine pour la vie urbaine et les loisirs. «Le plaisir et la fantaisie ont toujours été au cœur de l'Aygo. À présent, nous avons ajouté du piment à son ADN», déclare le chef du design, Lance Scott.

Un contexte difficile

Cette niche pourrait convenir à la nouvelle édition du modèle d'entrée de gamme de Toyota. Car, contrairement à la plupart des concurrents, les Japonais n’ont pas l’intention de renoncer au plus petit segment. Jusqu'à présent, l'Aygo était développée avec les modèles Peugeot 108 et Citroën C1 de PSA et produite dans l'usine tchèque de Kolin. Toyota a récemment racheté la totalité de l'usine, de sorte que la nouvelle édition de l'Aygo devrait également sortir de sa chaîne de production. Pour les modèles PSA, c'est une autre histoire: l'entreprise française, qui a été absorbée depuis par le groupe Stellantis, se retire de la production de véhicules compacts, probablement aussi parce qu'il est difficile de gagner de l'argent avec ces voitures à bas prix.

Avec le concept Aygo X Prologue, Toyota offre un aperçu de la prochaine génération de sa citadine compacte. Toyota La bande de feux diurnes continue à l’avant est particulièrement marquante. Toyota À l’arrière aussi, on a une bande de feux diurnes continue. Le pare-chocs cache un porte-vélo rabattable. Toyota

Cependant, Toyota veut rendre cela possible grâce à des économies d'échelle. Le nouveau modèle doit reposer sur la même plateforme que sa grande sœur, la Yaris, et son futur dérivé crossover. Une propulsion électrique n'est pas prévue, la nouvelle génération ne sera disponible qu'avec un moteur thermique, de sorte que l'Aygo reste dans la gamme de prix de son prédécesseur, qui est proposé à partir de 12’000 francs. Toutefois, le positionnement sur le segment «lifestyle» pourrait contribuer à faire passer des prix légèrement plus élevés auprès des clients. Pour l’heure, on ignore quand la nouvelle Aygo sera lancée sur le marché.