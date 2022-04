États-Unis : La petite-fille de Biden célébrera ses noces à la Maison-Blanche

Le couple présidentiel a invité leur petite-fille Naomi Biden à fêter son mariage, en novembre, à l’adresse la plus célèbre des États-Unis.

Naomi Biden et son fiancé Peter.

La petite-fille de Joe Biden, Naomi Biden, a annoncé lundi qu’elle célébrerait ses noces en novembre à la Maison-Blanche, à l’invitation de ses grands-parents. «Peter et moi-même sommes infiniment reconnaissants à ma «Nana» et à mon «Pop» de pouvoir célébrer notre mariage à la Maison-Blanche», a-t-elle écrit sur Twitter, utilisant des surnoms affectueux pour le président des États-Unis et son épouse Jill Biden.