Futur bébé royal - La petite fille de Meghan et Harry s'appellera…

Tous les parents le savent: le choix d'un prénom est une étape importante, fondatrice mais aussi très personnelle. Quoi de mieux qu'un prénom pour ancrer un bébé dans une lignée, dans une histoire? Surtout quand on s'appelle Harry et Meghan, qu'on est plutôt en froid avec sa famille et que son enfant est le bébé le plus attendu de l'année?