Disparition : La petite Maddie aurait eu 18 ans ce mercredi

Quatorze ans après la disparition de Madeleine McCann au Portugal, ses parents marquent son 18e anniversaire ce mercredi.

La petite «Maddie», dont les cheveux châtains coupés au carré et les grands yeux clairs sur les avis de recherche ont fait le tour du monde, a disparu de sa chambre le 3 mai 2007, à Praia da Luz, où elle séjournait en vacances avec sa famille.

Sa disparition, peu avant son quatrième anniversaire le 12 mai, avait déclenché une chasse à l’homme hors du commun et une médiatisation internationale. Mais aucune trace de la fillette n’a jamais été retrouvée, malgré l’identification d’un suspect l’année dernière en Allemagne.

À l’époque, le défunt tabloïd News of the World avait offert 1,5 million de livres sterling pour toute information susceptible de mener à la retrouvaille de Maddie, et affiché la récompense sur un énorme panneau gonflable.