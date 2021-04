«La situation est insupportable. À chaque fois que quelqu’un sonne, j’espère juste que c’est pour m’apporter des nouvelles», a déclaré la grand-mère de Mia, Corinne, au quotidien local Vosges Matin . L’oncle de la petite Mia, 8 ans, enlevée mardi dans les Vosges a, lui, déclaré au Parisien : «J’espère qu’ils vont vite retrouver ma nièce en bonne santé pour que ce drame se finisse». Voilà pour les quelques déclarations de l’entourage de la fillette glanées par la presse. Pour le reste, on sait peu de cet enlèvement sans violence survenu dans «un contexte familial compliqué» et perpétré par trois hommes qui ont réussi à berner la grand-mère qui en avait la garde aux Poulières, dans la campagne du nord-est de la France, à une centaine de kilomètres de Bâle.

«Les investigations sont en cours, des recherches très actives continuent pour retrouver la petite fille», a indiqué le procureur de la République d’Epinal, Nicolas Heitz. «Des moyens très importants sont engagés au service de cette enquête», a-t-il ajouté, précisant qu’il s’agissait «d’investigations complexes et longues à diligenter». Le procureur de la République d’Epinal envisage de tenir une nouvelle conférence de presse, vendredi, dans la matinée.

Trois ravisseurs

Mia a été enlevée par trois hommes, par ruse et sans violence, mardi, en fin de matinée, alors qu’elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle, désignée tiers de confiance par la justice, dans le village Les Poulières, à une trentaine de kilomètres d’Epinal. Sa mère, Lola , 28 ans, qui n’avait plus le droit de voir Mia seule depuis janvier, et «voulait vivre en marge de la société», pourrait se trouver avec elle, car elle n’a pas été retrouvée à son domicile à Epinal.