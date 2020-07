La petite rivière s’est transformée en fleuve

Rédiger un nouveau commentaire

Météorologue géologue 03.07.2020 à 10:04

Il n'y a pas plus sourd que ceux qui ne veulent pas écouter! Je le répète encore une fois à tous ces malentendants cantonaux et communaux: les réseaux d'évacuations d'eaux claires sont partout sous-dimensionnés et ne permettent plus d'évacuer les pluies intenses dues au réchauffement climatique! Il y a extrême urgence à investir dans ce domaine pour la protection de vos concitoyens et contribuables! Plus vous attendrez, plus vous mettrez de vies en danger et plus le coût des remises en état sera élevé!