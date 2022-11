Temps universel : La petite seconde de plus dans la mesure du temps, c’est fini

Du temps astronomique

Ce temps astronomique varie: la vitesse de rotation de la Terre est notamment ralentie par des effets de marée à cause de la Lune et du Soleil. Depuis 1972, on a ainsi ajouté 27 «secondes intercalaires» au Temps universel pour qu’il coïncide avec le temps astronomique. Cette introduction d’une seconde intercalaire est apportée quand la différence entre les temps astronomique et universel approche 0,9 seconde.