Ariel la petite sirène serait du côté de Meghan Markle

L’information révélée par Page Six est pour le moins surprenante. D’après le site américain, «La petite sirène», film dans lequel la nouvelle de tête de Polochon ne convainc pas , apporte son soutien à Meghan Markle et contient un petit tacle bien senti à Kate Middleton, dont le véritable prénom est Catherine.

Et si Page Six sait cela, c’est parce qu’un critique de cinéma qui a pu voir le film lui a raconté que le long métrage semblait comparer Ariel à Meghan et le prince Éric au prince Harry, notamment à cause de leur couleur de peau. Une scène a particulièrement marqué cette personne: celle durant laquelle la petite sirène, qui a sacrifié sa voix pour pouvoir avoir des jambes, fait la connaissance du prince. «Il essaie alors de deviner son prénom. Il tente d’abord Diana (ndlr: comme la mère du prince Harry), puis Catherine. À ce deuxième nom, Ariel a une réaction dégoûtée et Éric dit alors: «Ok, ce n’est définitivement pas Catherine», s’est souvenu le critique.

Selon lui, «il serait malhonnête de la part de Disney de dire que ces prénoms ont été choisis au hasard». D’autant plus, rappelle Page Six, que durant son interview à Oprah Winfrey, en 2021, Meghan avait confié s’être identifiée à Ariel après son mariage. «J’ai revu le film et je me suis dit: «Oh mon Dieu! Elle tombe amoureuse du prince et à cause de ça elle perd sa voix», avait-elle déclaré.