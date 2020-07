CUPRA EL-BORN

La petite sœur au sang chaud de l’ID.3

Avec l’el-Born, Cupra, la filiale sportive de Seat, lance son tout premier modèle entièrement électrique sur le marché.

Le concept el-Born avait été présenté l’an passé, à l’occasion du salon automobile de Genève. «Nous avons amené le concept initial au prochain stade d’évolution grâce à ce développement», déclare le directeur de Cupra, Wayne Griffiths. D’après lui, «il est la preuve que les véhicules électriques peuvent être à la fois sportifs tout en ayant une grande autonomie, ce qui les rend parfaitement adaptés à un usage quotidien.» Les Espagnols ne révèlent néanmoins aucun détail technique, mais comme le modèle est la variante Cupra de l’ID.3 de Volkswagen et qu’il sortira également de la chaîne de montage du même site de production à Zwickau, en Allemagne, on peut s’attendre à des données clés similaires. Cette dernière dispose d’un moteur arrière d’une puissance maximale de 150 kW, de trois batteries de 45 à 77 kWh au choix et bénéficie d’une capacité de charge pouvant aller jusqu’à 125 kW. Selon le fabricant, l’autonomie maximale de l’ID.3 est de 550 km. Le concept présenté à Genève était équipé d’une batterie de 62 kWh et avait une autonomie de 420 km.