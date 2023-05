Vaud: La pétition pour le retour du 50 km/h de nuit à Lausanne est enterrée

À la fin, la pétition n’aura eu aucun effet. Un groupe de citoyens et élus avait soumis un texte au Grand Conseil vaudois, qui l’avait accepté, pour réclamer du Conseil d’État qu’il intervienne et fasse revenir Lausanne à sa situation d’avant, quand il n’y avait pas de limitation à 30 km/h. Ce jeudi, le gouvernement vaudois a publié sa réponse et douché les espoirs de ceux qui veulent rouler à 50 à l’heure même de nuit.

«Le Conseil d’État, attaché aux principes du droit, n’entend pas se soustraire à ses obligations légales ni aller à l’encontre d’une mesure souhaitée et mise en œuvre par l’autorité communale et, par conséquent, il ne donnera pas d’autre suite que la présente réponse à cette pétition», écrit-il sèchement. Pour le gouvernement, la Ville de Lausanne a clairement fait savoir qu’elle n’entendait pas revenir à la situation antérieure, également en réponse à une pétition.

Une obligation légale

De plus, pour le Canton, la lutte contre le bruit est une obligation légale et «l’abaissement des vitesses comme mesure de protection a non seulement démontré ses effets mais a aussi été validé par les tribunaux pour sa proportionnalité, son économicité et son efficacité».