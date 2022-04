Le pavillon suisse a attiré près d’1,7 million de visiteurs à Dubaï

1 / 6 Le fameux brouillard, très rafraîchissant pour les visiteurs, a eu un franc succès. 20min/Vanessa Lam 20min/Vanessa Lam 20min/Vanessa Lam

Clap de fin pour l’Exposition universelle de Dubaï, dont le coup d’envoi a été donné le 1er octobre 2021. Dès le 1er avril, les 200 délégations (pays et organisations) présentes sont désormais priées de plier bagages pour laisser les infrastructures vacantes et disponibles pour la construction d’une «nouvelle ville située entre Dubaï et Abou Dabi», comme nous l’avaient expliqué les organisateurs émiratis.

Sur les 192 pays représentés, la Suisse tire un bilan plus que positif de cette folle aventure du désert. En six mois, le pavillon national a attiré plus de 1,7 million de visiteurs, sur les 22 millions qui ont fait le déplacement sur site. «C’est plie l’objectif que nous nous étions fixé», explique Nicolas Bideau, directeur de Présence Suisse et figure de proue du projet.

Façade «bling-bling» et fraîcheur

Et qu’est-ce qui explique ce succès? «Nous savions que qu’à Dubaï, ce qui attire le chaland, ce sont les fameux «malls» (ndlr: centres commerciaux de grande taille) et ceux-ci ont tous des façades qui attirent le regard. Nous avons voulu faire de même avec cet énorme miroir qui reflétait la croix suisse sur un tapis rouge», explique-t-il. «À l’intérieur, il faut toujours une attraction phare, et nous avons trouvé de quoi faire déplacer les foules avec ce brouillard frais et artificiel.»

Il faut dire que l’attraction, plutôt exotique pour les lieux, a séduit de nombreux locaux, habitués à vivre dans une région affichant rarement moins de 30 degrés.

Nous avions visité le pavillon suisse en novembre dernier. Et Nicolas Bideau nous avait fait visiter les lieux. À l’époque, «seuls» 200’000 visiteurs avait fait honneur au lieu.

À l’heure de dire au revoir à ce «bébé qu’il a vu grandir», Nicolas Bideau a le coeur gros: «C’est une famille que je quitte et toute l’équipe, composée d’une soixantaine de personnes, a également pleuré à la fin. Ces six mois ont été intenses.»

Si le temps est aux adieux, le diplomate doit désormais déjà regarder vers l’avenir, puisqu’il défendra le budget du prochain pavillon devant le Parlement dans le courant de l’année. Cap donc sur Osaka, au Japon, qui accueillera la prochaine exposition universelle en 2025.