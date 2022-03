Suisse – La peur de la guerre pour appâter les clients

«Très chers»

L’entreprise était inconnue de la Fondation suisse de protection des consommateurs. Sa directrice, Sara Stalder, constate que de telles actions ont augmenté lors de la pandémie de Covid-19. Dans le cadre de la guerre en Ukraine, la fondation dit aussi scruter les arnaques aux dons. Sara Stalder a un avis bien tranché sur les agissements de ces entreprises. «Il est effrayant de voir avec quelle rapidité des personnes tentent d’exploiter les crises et la grande insécurité des gens», déclare-t-elle. Selon elle, les produits de la boutique en ligne susmentionnée «sont très, très chers». Elle trouve l’offre de l’entreprise inutile. «Il est clair qu’on peut se procurer et constituer soi-même des réserves d’urgence à un prix bien plus avantageux et ce sans aucun conseil.»