Vaccination Covid-19 : La peur de l’aiguille rebuterait une personne sur six

Selon l’infectiologue zurichois Jan Fehr, on n’a pas fait assez pour dissiper leur crainte de recevoir le sérum et ainsi booster le nombre de personnes vaccinées.

La trouille, ça ne se commande pas et ce n’est pas une tape dans le dos et des paroles d’encouragement qui permettront de la surmonter. Dans la «NZZ am Sonntag», Jean Fehr, infectiologue, analyse les raisons qui poussent certains à ne pas se faire vacciner et parmi les motifs, la peur de l’aiguille est sous-estimée. Une étude de l'Université du Michigan qui compile 35 recherches conclut que chez 16% de la population, la peur de l’aiguille est si forte qu’elle évite les vaccinations dans la mesure du possible.