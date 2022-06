Réforme de l’OCDE: La peur de l’exode des riches pourrait aider à ouvrir des crèches

La Suisse traîne des pieds en matière de garde d’enfants et c’est peut-être finalement le spectre de la fuite de gros contribuables qui va la convaincre de passer la deuxième. Jeudi, le chef du Département des finances Ueli Maurer est revenu sur la réforme de l’imposition des entreprises de l’OCDE, par laquelle les plus grosses sociétés vont voir leurs impôts augmenter. «La Suisse deviendra moins attractive fiscalement», constate-t-il.

Lors de la consultation, partis et organisations ont pu donner leur avis: que faire avec ce pactole? Selon les estimations, la Suisse encaissera entre 1 et 2,5 milliards de francs de recettes fiscales en plus chaque année. Trois quarts iront aux Cantons, un quart à la Confédération. Un consensus se dessine presque: il faut les utiliser pour convaincre les entreprises (et leurs riches employés) de rester en Suisse.