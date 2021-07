Les potins de Cannes : La peur d’un cluster, un vol de bijoux et et des séances à point d’heure

La première semaine du Festival de Cannes touche à sa fin. Sur la Croisette, l’effervescence n’est pas descendue, mais quelques traits tirés sont bien visibles. Les premiers coups de gueules et mauvaises nouvelles sont se sont détachés du lot. Mais tout cela reste enrobé de paillettes. Ça passe toujours mieux.

Vol chez une actrice «méconnue»

Un vol de bijoux a eu lieu dans un célèbre hôtel, relate Nice Matin . Sans révéler le lieu exact du délit, le quotidien écrit qu’une actrice «méconnue» se fait dérober ses biens valant «quelques dizaines de milliers d’euros», vendredi entre midi et 14h.

Des séances à point d’heure

Le spectre du cluster

«On a peur qu’il remette le couvre-feu», s’inquiète une festivalière rencontrée vendredi soir. Dans un autre registre, on s’inquiète de voir naître un cluster à Cannes, tant les rues sont bondées en soirée.

«Hier, on a fait plus de 3’000 tests et zéro cas positif. Tout ça pour dire que les rumeurs d’un cluster cannois sont infondées», s’est défendu Thierry Frémaux, directeur du festival, dans un communiqué.