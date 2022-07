Santé publique : La pharma prône un accès plus équitable aux vaccins et traitements

L’industrie pharmaceutique a appelé mardi les instances internationales à mieux se préparer aux prochaines pandémies, insistant sur la nécessité de mettre en place un système d’accès plus équitable aux vaccins et traitements. La pandémie de Covid-19 a en effet entraîné de grandes disparités des niveaux de vaccination entre, d’un côté, les pays occidentaux, vaccinés rapidement, et, de l’autre, les pays pauvres beaucoup moins bien lotis.