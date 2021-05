Coronavirus : La pharma se fait de juteux bénéfices grâce aux vaccins

Grâce au renouvellement probable des vaccins contre le Covid, les fabricants sont assurés de gagner des milliards au moins jusqu’à fin 2023.

D’autant que les experts du secteur s’attendent à ce que les producteurs facturent la 3e dose et celles qui pourraient suivre bien plus cher que les deux premières actuelles. Le bruit de 100 dollars par dose de rappel circulerait ainsi dans l’industrie, annonce le journal.

Actuellement, Pfizer/Biontech, l’un des deux fabricants de vaccin choisis par la Suisse, facture un peu moins de 40 dollars pour deux doses tandis que Moderna fait payer les deux piqûres 80 dollars. Des tarifs qui leur assurent une marge de rêve, souligne le SonntagsBlick. Qui rappelle que le prix de revient des vaccins d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson se situe entre 2 et 4 dollars par injection. Or, selon le journal, le prix de revient des vaccins à ARNm de Pfizer/Biontech et Moderna devrait être encore plus bas, car ils sont plus faciles à produire.